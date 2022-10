René Vandereycken bijzonder positief over gedrag Didier Lamkel Zé

Didier Lamkel Zé stond zondagmiddag aardig in de kijker met KV Kortrijk tegen Royal Antwerp FC.

Antwerp leed zijn eerste nederlaag van het seizoen. Didier Lamkel Zé werd stevig aangepakt tijdens de wedstrijd. “Dat ze naar Lamkel Zé roepen, tot daaraan toe. Daar heb ik minder problemen mee. Maar dat ze dingen beginnen te gooien op het veld, dat vind ik niet kunnen. Oké, de viering van zijn assist is uitdagend, maar wat gebeurt er allemaal in zijn richting? Hij heeft niets gegooid”, zegt René Vandereycken aan Het Nieuwsblad.

Dat ook Mark van Bommel tijdens de rust iets tegen Lamkel Zé ging zeggen was voor niets nodig. De trainer van Antwerp had daar alleen maar de bedoeling mee de Kameroener op te naaien, zo oordeelt Vandereycken.

“Ik vind het wel positief van Lamkel Zé dat hij zich niet verder heeft laten vangen, ondanks het feit dat hij behoorlijk vroeg in de wedstrijd geel kreeg. Dat betekent nu niet dat hij tot de jaren van verstand gekomen is. Dat is nog iets te vroeg. Als coach moet je voortdurend in gesprek gaan met zo'n jongen die zich laat meeslepen door omstandigheden, door het wedstrijdgebeuren.”