Zo denkt Didier Lamkel Zé zelf over zijn prestatie tegen Antwerp

Didier Lamkel Zé speelde zich aardig in de kijker tegen zijn ex-ploeg Royal Antwerp FC, al had dat niet zo veel met voetbal te maken.

De assist die Lamkel Zé gaf voor de openingsgoal van KV Kortrijk was mooi. In Extra Time vroegen ze de Kameroener wat hij er allemaal van vond tegen The Great Old.

Of hij een goede match gespeeld had? “Ja. Ik heb de ploeg geholpen aan de zege en dat is het belangrijkste.”

Staat Didier Lamkel Zé in de basis van dit Antwerp? “Ja.”

Heb je de fratsen op het veld nodig om volledig jezelf te kunnen zijn? “Neen. Het zijn geen fratsen.”

Ben je het beu dat iedereen je altijd aanmaant om rustig te blijven? “Neen.”

Is er iets mooier dan profvoetballer zijn? “Voor mij niet, neen. Het is het mooiste beroep.”

Verkies je een rol als nummer 10? “Ja, ik raak graag de bal.”

Zien we je op het WK in Qatar met Kameroen? Een zeer goeie vraag. Ik hoop het.”