Gerkens zag Kortrijk de perfecte wedstrijd spelen: "Zelfs de scheidsrechter liet er zich door beïnvloeden"

Antwerp had de kansen om het Kortrijk moeilijker te maken, maar liet die liggen. Pieter Gerkens had een soortgelijk scenario zien aankomen. "Lamkel Zé kreeg het publiek mee met zijn show."

Vooraf had je het kunnen voorspellen dat LZ7 zich dubbel ging plooien tegen zijn ex-club. "Dubbel jammer dat het zo verlopen is, want we wisten het. Kortrijk voelde dat ze een kans maakten en met zijn show kreeg Lamkel Zé het publiek achter zich. De scheidsrechter liet er zich ook door beïnvloeden, want elke beslissing was in hun voordeel. Maar we moeten vooral naar onszelf kijken, want na de rust gingen we mee in hun spel. Kortrijk speelde het perfect en wij niet."

Maar één nederlaag doet The Great Old niet twijfelen. "Eén keer verliezen in tien wedstrijden is niet slecht hé. We staan nog altijd aan de leiding en vrijdag kunnen we tegen STVV het weer oppikken."