Lamkel Zé deelt alles, ook al de racistische bagger die naar zijn Instagram gestuurd werd

Didier Lamkel Zé ging nogal te keer gisteren tijdens en na de match tegen Antwerp. Dat viel bij veel supporters van The Great Old niet in al te beste aarde. Maar wat hij als reactie kreeg op zijn Instagram mocht gerust als racistische bagger omschreven worden.

Het Instagram-verhaal van de Kameroener stond na de match vol. Hij deelde alles waarin hij werd getagd. Ook de racistische reacties die hij kreeg. Een handgreep: aap-emjomi's, “F*cking wanker, kom naar Antwerp en we zullen zien”, “Hoerenzoon” en “Afrikaanse banaan”. Daarna liet hij weten dat hij ermee ging stoppen met de reacties te delen, want hij kon blijven doorgaan. In ieder geval niet al te veel fraais dat er naar hem gestuurd werd.