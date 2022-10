Kapitein Kristof D'Haene gelooft in wederopstanding: "Er zit genoeg kwaliteit in deze groep om niet in gevarenzone te komen"

Kristof D'Haene kon na KV Kortrijk-Antwerp gerust ademhalen. Voor de eerste keer dit seizoen kon Kortrijk de drie punten thuishouden en dat meteen tegen de fiere leider.

"Het was zeker verdiend", opent kapiten D'Haene na affluiten. "We hebben aanvallend voetbal gebracht met lef en drang naar voren. Met alle respect voor de andere spelers maar nu spelen we voor de eerste keer met Selemani, Lamkel Ze en Avenatti samen aan de aftrap en dat doet wel veel", is hij eerlijk.

Een broodnodige overwinning voor de Veekaa aangezien ze niet echt gunstig stonden in het klassement en voor hun wedstrijd Seraing en Cercle Brugge onverhoopt punten zagen rapen. "Maar dat leeft niet echt binnen de kleedkamer", zegt D'haene.

"We moeten naar onszelf kijken en we weten zelf dat er genoeg kwaliteit in de groep zit om niet in de gevarenzone te komen. Met deze ploeg mogen we niet in de problemen komen al staan we inderdaad niet zo gunstig. Na Genk komen er een paar wedstrijden aan waarin we punten kunnen pakken waaronder de thuiswedstrijd tegen Zulte Waregem, ik kan eerlijk gezegd al niet wachten", blikt hij al even vooruit.

Maar toch nog even verder over de orde van de dag want het gebeurt niet elke dag dat je de leider verslaat. "Ze hebben ons misschien wel onderschat. Met 27/27 trekken ze naar een Kortrijk dat niet goed aan het voetballen is. Maar bij ons stond het zeer goed en dat is het mooie aan voetbal, iedereen kan van iedereen winnen. BIj ons speelde iedereen op zijn niveau en dat was nodig om zo'n mooi resultaat te boeken", besluit de kapiten van Kortrijk.