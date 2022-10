Vaststelling: "Antwerp maakte meer fouten in verwachte vechtwedstrijd"

Royal Antwerp FC verspeelde zondag op bezoek bij KV Kortrijk het maximum van de punten in de klassering van de Jupiler Pro League.

De zegereeks van Royal Antwerp FC is geëindigd op negen opeenvolgende overwinningen. Al was het op Kortrijk zeker niet hun slechtste wedstrijd van dit seizoen”, zo oordeelt René Vandereycken in Het Nieuwsblad.

“Ze hadden genoeg balbezit en kansen, maar zijn niet efficiënt geweest. Ze hebben al wedstrijden gewonnen waarin ze zeker minder overwicht hadden. Ze zijn al heel efficiënt geweest tot nu toe, anders hadden ze die 27 op 27 nooit gehaald.”

Trainer Mark van Bommel verwachtte dat KV Kortrijk er een vechtwedstrijd van ging maken. “Maar zijn ploeg heeft uiteindelijk wel meer fouten en soms ook brutalere fouten gemaakt. Soms kwamen die voort uit irritatie, natuurlijk. Maar als je op achterstand staat, verdedig je harder en dek je intensiever door. Dan kom je ook al eens te laat met een tackle.”