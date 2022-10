"Helaas speelden we los in zijn kaart", klinkt het bij de Federatie van Antwerp Supporters Clubs

De Federatie van Antwerp Supporters Clubs betreurt de spreekkoren tijdens de wedstrijd. "Helaas speelden we los in zijn kaart."

“Als FASC zijnde stonden we er met lede ogen op te kijken”, reageert voorzitter Bartholomeeusen bij Gazet van Antwerpen. “Onze vrees is uitgekomen. Didier kreeg het scenario dat hij zelf had uitgetekend. Hij wilde niet liever dan dat alle aandacht naar hem ging. Ook wij als Antwerpsupporters hebben hem op een schavotje geplaatst.”

De fans kozen niet voor een ludieke actie, maar om hem heel de wedstrijd op de korrel te nemen. “Daar hadden ze beter over moeten nadenken. Maar nogmaals: door hem te negeren hadden onze fans hem veel harder kunnen raken. Helaas speelden we los in zijn kaart. Zijn livevideo achteraf op Instagram toont aan hoe fel hij hiervan genoot.”