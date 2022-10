Didier Lamkel Zé blijft aandacht opeisen: "Zonde dat het herleid wordt tot dit"

De knappe overwinning van KV Kortrijk tegen Royal Antwerp FC is volledig overschaduwd door alles rond Didier Lamkel Zé.

De zege van KV Kortrijk tegen de tot dan toe ongeslagen leider Royal Antwerp FC is volledig vervaagd door alle aandacht die naar Didier Lamkel Zé ging. Dat stelt podcastmaker Gilles Mbiye-Beya die de Kameroener kent van bij de beloften van Antwerp in Extra Time.

“Hij heeft aandacht nodig. Bij de beloften van Antwerp hadden we geen problemen, want alles draaide er rond hem. Het was zijn show, ook op het veld. Maar publiek, camera's en de druk om te presteren spelen op hem in”, klinkt het.

“Hij is niet alleen een ongeleid projectiel, je kunt je ook vragen stellen bij zijn omkadering. Anders kom je niet in een Anderlecht-shirt naar Antwerp. Die geven niet altijd het juiste advies.”

Ook Peter Vandenbempt zag dat het fout zat. “Bij KVK zeiden ze dat ze hem niet herkennen”, klonk het. “Zijn interviews vooraf waren rustig, beleefd en timide, maar daarna ondergaat hij een metamorfose. Als ik KVK ben, dan ben ik ook een beetje boos. Want ze hebben zo'n goeie wedstrijd gespeeld en het is zonde dat het herleid wordt tot dit.”