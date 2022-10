📷 Lamkel Zé verklaart viering en 'f*ck Antwerp': "Geen probleem dat ze me beledigen, maar de reactie volgt wel" en "Dit was mijn revanche"

"Yes amigos, je vous écoute!" Didier Lamkel Zé kwam heel opgewekt naar de pers toe na de overwinning van Kortrijk tegen Antwerp. Een zege waarin de Kameroener alweer de show stal en in de clinch ging met alles en iedereen bij Antwerp.

"Dit is een verdiende zege", opende Lamkel Zé. "De supporters wachtten er al zo lang op. Dit is een zege voor de fans en voor een coach (Custovic) die nooit opgeeft."

Om het daarna te hebben over zijn viering. "Ik hou van zulke matchen. Ze (de fans, nvdr.) beledigden mij, maar daar heb ik geen problemen mee. Maar ze moeten er ook wel bijnemen dat er een reactie komt van mij. Dat ik daarvoor geel krijg, begrijp ik wel niet. Ik heb het publiek opgejut, zei de ref me. Dat hij me dan een waarschuwing geeft eerst. Kijk, ik was geconcentreerd op mijn match, maar die viering zat toch in mijn hoofd."

Maar er stond duidelijk nog een rekening open met Antwerp. "Ik ben blij ja, want toen ik hier aankwam heb ik gezegd dat er twee matchen belangrijk waren voor mij: Antwerp heen en terug. Ik had voor de match beloofd aan de ploegmaats dat ik pizza ging meenemen dinsdag als we wonnen. Dat ga ik ook doen. Ik ben een man van mijn woord."

Tijdens de rust had hij ook al woorden met Antwerp-coach Mark van Bommel. Nu ja, woorden... "Ik begrijp geen Nederlands, dus ik weet niet wat hij gezegd heeft. In ieder geval hebben ze het slecht opgevat. Die 'f*ck Antwerp' op mijn Instagram? Ja, dit was een revanche. Ze hebben al mijn transfers proberen blokkeren. Dit is mooi voor mij."

