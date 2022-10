Analist duidelijk over speler van Kortrijk: "Hij hoort thuis op hoger niveau"

In de wedstrijd tussen KV Kortrijk en Royal Antwerp FC ging Didier Lamkel Zé met alle aandacht lopen, maar sportief was hij niet de uitblinker van de dag.

Het doelpunt van Avennatti verdween al in de anonimiteit door alle aandacht richting assistgever Didier Lamkel Zé te verplaatsen. Maar ook Faïz Selemani kreeg de aandacht niet die hij moest krijgen voor zijn prestatie.

“Niet dat Lamkel Zé de uitblinker was, dat was voor mij duidelijk Faïz Selemani. Kortrijk speelde met vier echte aanvallers, maar ook die spelers hebben heel veel werk opgeknapt. En hun counters waren levensgevaarlijk. Het zat goed in elkaar bij Kortrijk”, zegt René Vandereycken aan Het Nieuwsblad.

Nochtans leek hij deze zomer te vertrekken bij KV Kortrijk. “Ze mogen zich gelukkig prijzen dat Selemani niet is weggeraakt, op welke manier die transfer dan ook is afgesprongen. Het is knap hoe hij niet alleen fysiek, maar ook mentaal weer honderd procent is. Op lange termijn overstijgt Selemani, net als Lamkel Zé trouwens, het niveau van Kortrijk.”

“Maar ze moeten efficiënt zijn en zich rustig houden. Selemani is volgens mij echt een speler voor een hoger niveau. Ik vind het vooral daarom ook heel positief dat hij na een mislukte transfer toch direct weer de draad opgepikt heeft. Dat hij kon voetballen, wisten we al. Maar dat hij dat ook mentaal voor elkaar krijgt, dat is een extra kwaliteit.”