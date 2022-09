Seraing wint de Luikse derby en zet Standard terug met de voetjes op de grond

Standard ging voor een 15 op 15, maar hier besliste Seraing even anders over. Zij winnen de Luikse derby in een wedstrijd waar je niets van het Standard dat van Club Brugge won terugzag. En Seraing? Die winnen voor het tweede seizoen op rij in het hol van de leeuw.

De tiende speeldag werd geopend met de Luikse derby tussen Standard en Seraing. Aan sfeer was er alvast geen gebrek want de supporters van Standard lieten nog maar eens zien hoe fanatiek ze zijn met vlaggen, pyro en de nodige ambiance.

© photonews

Eerste helft

Standard kwam het best uit de startblokken en nam het initiatief. Dit resulteerde snel in twee hoekschoppen, maar toch waren het de bezoekers die op voorsprong kwamen. Na amper 9 minuten spelen stond de 0-1 op het bord. Dit via Mbow die de bal aan de rand van de 16 kreeg en via de deklat genadeloos hard inschoot.

Standard nam terug het balbezit voor hun rekening, maar Seraing was het gevaarlijkste. Marius ging alleen op Bodart af na mistasten in de verdediging van Standard. Hij schoot echter de bal ver over het doel van Standard.

Op de grootste kans van Standard was het wachten tot in de toegevoegde tijd van de eerste helft. Invaller Cimirot schiet de bal voorlangs. Zo gaan de bezoekers met een voorsprong de rust in.

Tweede helft

Standard ging nadrukkelijk op zoek naar de gelijkmaker via Zinckernagel en de ingevallen Davida, maar tot scoren kwamen ze niet. Het waren echter de bezoekers die hun voorsprong verder uitdiepten.

Poaty begon aan een lange 'rush' door de verdediging van Standard. Met een strak schot verschalkte hij Bodart die geen schijn van kans had. Zo kwamen de bezoekers op een dubbele voorsprong.

© photonews

Standard bleef klungelen achterin en kon maar geen vuist maken om iets recht te zetten in deze derby. Invaller Davida probeert nog eens met een prima voorzet op Perica, maar deze besluit op Dietsch. Net zoals in heel Standard zat er te weinig overtuiging in zijn schot.

Seraing hield vlot stand en won zo de Luikse derby. Dankzij deze overwinning springen ze naar de 14de plaats in de stand.