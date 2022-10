Ronny Deila wijst naar de kalendermanager: "Wel vreemd dat we met zo veel internationals in de ploeg op vrijdag moeten spelen"

Na de stunt tegen Club Brugge wou Standard graag deze lijn doortrekken. De buren uit Seraing staken een stok in de wielen. Ze wonnen met 0-2, Ronny Deila zag positieve zaken, maar toch ook te weinig van zijn Standard. Al stelde hij zich ook wel vragen bij het opmaken van de kalender.

"In beide helften beginnen we goed maar geven we te gemakkelijk twee doelpunten weg", opende Ronny Deila zijn analyse van de wedstrijd. "Seraing speelde goed diep en op de counter vandaag, maar wij moeten meer mensen in de penaltybox krijgen en meer in balans zijn wanneer we aanvallen."

"We wilden te veel, gingen dan te breed spelen en verloren elkaar. Dat we spelers laat terugkrijgen van interlands is de realiteit, geen excuus. Spelers die dinsdag nog gespeeld hebben, gereisd hebben, maken het moeilijk, maar dat is iets waar we om moeten kunnen gaan. Wel vreemd dat we met zo veel internationals in de ploeg op vrijdag moeten spelen", sloot hij af.