José Jeunechamps wist dat Seraing ging winnen van Standard: "We geloofden erin!"

Een tevreden José Jeunechamps na de winst van Seraing op het veld van Standard. De trainer van Seraing heeft altijd in de overwinning geloofd.

"We geloofden erin", zei een glunderende José Jeunechamps na de wedstrijd. "We wisten dat we een sterk Standard en een vol stadion gingen tegenkomen maar zijn daardoor gegroeid. We waren absoluut niet in crisis en waren 200% geboost. Eindelijk scoren we dan ook vanop een stilstaande fase en we konden daarna al sneller op 2-0 gekomen zijn."

Hij was dan ook tevreden met de prestatie van zijn ploeg. "We hebben er een bijna foutloze wedstrijd opzitten, al had Standard wel wat kansen. Tot nu toe hadden we heel veel doelpunten weggegeven, tot mijn frustratie. Dat hebben we vandaag beter gedaan", sloot hij af.