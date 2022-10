Van Bommel panikeert niet na eerste nederlaag: "Een mogelijkheid of 10 gehad"

Hij za al lang aan te kondigen dat de eerste nederlaag wel eens zou komen maar dan nog komt ze altijd onverwacht. Al was Antwerp-trainer Mark Van Bommel achteraf niet ontevreden.

Het spel van Antwerp was niet bepaald gevaarlijk of dreigend maar de trainer van de Great Old schatte dat toch enigszins anders in. "Ze hebben het hartstikke goed gedaan", klonk het zelf bij de Nederlander achteraf.

"Ik kanh hen niets verwijten want we hadden een tiendtal goede mogelijkheden maar we lieten ons twee keer verrassen in de omschakeling", aldus Van Bommel verrassend positief.

"Je wint normaal gezien zulke wedstrijden en nu lijden we een onnodige nederlaag. We kregen de kansen en de jongens voerden de dingen goed uit. Hun mentaliteit en intensiteit was goed maar we scoorden niet in deze onnodige nederlaag", ging de Nederlander verder in de reactie.

Vrijdag opent Antwerp de speeldag tegen STVV. Na de matige tweede helft tegen Seraing voor de interlandbreak en de zwakke partij tegen Kortrijk nu, zal er een prestatie neergezet moeten worden tegen de Kanaries uit Limburg