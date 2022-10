🎥 Het Referee Department geeft uitleg over de penaltyfase bij AA Gent-Cercle Brugge

Op het einde van de wedstrijd tussen AA Gent en Cercle Brugge was er nog eens een aanval van Cercle. Er kwam een voorzet richting de 2e paal waar 2 spelers van Cercle stonden. Daar viel Hannes Van der Bruggen op de grond nadat hij door Andrew Hjulsager werd geduwd.

Scheidsrechter Wim Smet liet eerst begaan, maar de VAR was de fase aan het herbekijken en riep Smet op om de fase nog eens te herbekijken. Nadat hij de beelden had bekeken, gaf hij penalty en Dino Hotic liet de 3-4 niet liggen.

Franck De Bleeckere legde nog eens de hele fase uit en vertelde op het einde dat het Referee Department volledig akkoord is met wat de scheidsrechters bij die fase beslisten.

⚽️Read more about our referees’ decisions from last weekend! #UnderReview pic.twitter.com/ZmTmj26b9x