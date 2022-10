Vanhaezebrouck sakkert: "Niemand leek Dino Hotic te kennen bij ons, het is onvoorstelbaar"

AA Gent toonde zich niet eens inefficiënt tegen Cercle Brugge en scoorde in eigen huis drie keer. Punten leverde dat echter niet op, want de Buffalo's verloren met 3-4.

Hein Vanhaezebrouck zag het met lede ogen aan. Dat het uitgerekend Dino Hotic was die keer op keer zijn kunde kon laten zien snapte de oefenmeester niet. "Het leek wel alsof hij pas sinds vorige week bij Cercle speelt en dat mijn spelers hem niet kenden."

Tegengoals

"Niemand leek te weten dat hij linksvoetig is. Het is onvoorstelbaar. We slikken vier goals tegen een team dat er nog maar vijf had gemaakt in negen wedstrijden. Dan weet je wat er scheelt."

"We moeten het beter doen, we maakten te veel defensieve fouten. Drie goals moet eigenlijk voldoende zijn om thuis te winnen van Cercle Brugge. Vier tegengoals, daar ligt het probleem."