Gent zet scheve situatie recht en boekt op karakter belangrijke driepunter in staartduel

Terwijl Julian Alaphilippe zich in Leuven naar de wereldtitel fietste, moesten Gent en Cercle Brugge de focus op het voetbal houden. Dat leverde een schouwspel met verschillende gezichten op in de Ghelamco Arena.

Heel wat lege plaatsen in de Ghelamco Arena. Het WK wielrennen zal daar wel een rol in hebben gespeeld, maar dat de Buffalo's samen met Cercle Brugge op een gedeeld voorlaatste plaats stonden uiteraard ook. En dus was het van moeten.

Zwakke eerste helft

Hein Vanhaezebrouck moest puzzelen, nadat ook Depoitre uitviel op Anderlecht. Kums, Mboyo en Bayo waren de nieuwe mannen, waardoor Owusu en Bezus naar de bank werden verwezen. Ook Vanderhaeghe wisselde drie keer: Kanouté, Corryn en Denkey kwamen er in de ploeg.

© photonews

© photonews

In de eerste helft belandde een kopbal van Utkus tegen de paal en viseerden ze bij de thuisploeg een keertje de lat, maar over het algemeen was de eerste helft gewoon te weinig. Een vrije trap van Opéri moest door Didillon worden gered, maar de thuisploeg was te steriel in zijn druk om De Vereniging in verlegenheid te brengen.

Tot overmaat van ramp haalde Opéri ook nog eens Da Silva Lopes onderuit in de grote rechthoek, waardoor Millan vanop de stip met een harde knal door het midden voor de 0-1 ruststand kon zorgen. De fans lieten zich horen met een striemend fluitconcert voor de eigen spelers.

Erop en erover

Dat maakte de Buffalo's wel wakker, het moet gezegd. Al had Denkey nog voor het uur wel de 0-2 altijd moeten maken om zo de match in een plooi te leggen, hij miste onbegrijpelijk. Een levenslijn voor de thuisploeg.

© photonews

© photonews

Bezus was bij de rust al ingevallen, op het uur werden daar nog drie wissels aan toegevoegd. Het zou snel renderen, al was het bij de 1-1 nog basisspeler De Sart die de gelijkmaker snoeihard binnen knalde. Tien minuten later ging Gent erop en erover met een rake kopslag van Lemajic.

Ook Vanderhaeghe bracht daarna flink wat nieuwe namen tussen de lijnen om zo de bakens nog proberen te verzetten, maar het slotfofensief leverde niets op. Gent zo naar een belangrijke driepunter om onderin wat weg te komen, al was het op karakter.