Coaches reageren na #GNTCER: "Dit kan zo niet verder" en "Was een beetje Houdini"

AA Gent pakte uiteindelijk nog de volle buit tegen Cercle Brugge, nadat het eerst op achterstand was gekomen. Beide coaches waren achteraf wel eerlijk in hun analyses.

"Je kan op bepaalde manieren verliezen, maar we hadden alles in handen om er mooie namiddag van te maken en op 0-2 te komen. Dat lukt niet, aan de overkant vergeten we twee keer de bal weg te trappen en zo slikken we de gelijkmaker", aldus Yves Vanderhaeghe in zijn analyse.

"We toonden lef om te voetballen in de eerste helft, de organisatie stond er en we hebben weinig weggegeven. We hebben in onze eigen voet getrapt met die gemiste kans, het is een pijnlijk gevoel dat het net niet is. Zo kan het niet verder, we hebben dringend nood aan realisme. Dit is pijnlijk om vast te stellen: opnieuw net niet."

Houdini

Hein Vanhaezebrouck van zijn kant was blij met de drie punten: "We hebben al veel wedstrijden gehad waarin we goed speelden en niet kregen wat we verdienden, nu is het anders. Het was de eerste keer dat we winnen, maar niet goed waren."

"Als het 0-2 wordt bij die reuzenkans, dan gaan de boeken dicht. Daar komen we goed weg, dit was een beetje Houdini. Het had helemaal anders kunnen aflopen."