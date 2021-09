Gent begon pas te draaien nadat kapitein Kums gewisseld werd: "Niet aangenaam om vast te stellen, moeten dat bekijken"

AA Gent worstelde zich in het laatste halfuur alsnog voorbij Cercle Brugge. Het begon pas beter te draaien na een drievoudige wissel op het uur, waarbij ook kapitein Sven Kums naar de kant werd gehaald.

Owusu, Lemajic en Malede kwamen er op het uur in, nadat Bezus bij de rust al was ingebracht: "Bezus had al extra schwung gebracht, maar het publiek was blijkbaar blij met de drie wissels op het uur en zo zijn we helemaal in de match gekomen", aldus Hein Vanhaezebrouck.

Niet aangenaam

"Dat het beter liep na die wissels? Dat klopt. Zonder Kums, het is niet aangenaam om dat vast te stellen. Niet voor mij en zeker niet voor hem."

"We gaan dat moeten bekijken, want een leuke situatie is dat dus niet", was de coach van AA Gent eerlijk in zijn analyse.