Hein Vanhaezebrouck: "Hopelijk een paar spelers recupereren" en "Er gaan dingen moeten veranderen"

AA Gent heeft er een belangrijke driepunter bij tegen Cercle Brugge, al was het niveau van de wedstrijd zelf niet meteen om over naar huis te schrijven. Na de wedstrijd was Hein Vanhaezebrouck duidelijk en hij had het ook over de vele afwezigen.

"We staan er nu beter voor dan Cercle, maar er gaan dingen moeten veranderen want het had ook helemaal anders kunnen zijn", aldus Vanhaezebrouck.

Grote kern, maar ...

"We missen tien spelers en dat is veel. Ondanks de grote kern beginnen we op bepaalde posities in de problemen te komen en de wedstrijden blijven elkaar snel opvolgen: donderdag en zondag is het al opnieuw voetbal."

"Ik hoop een aantal spelers dan te kunnen recupereren, want het is nodig. Makkelijk was het zeker niet, het had helemaal anders kunnen lopen. En dan zaten wij in de positie waarin Cercle nu zit."