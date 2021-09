Een kaartenfestival op het Kiel waar Eupen naar huis gaat met de drie punten

Alle elementen waren aanwezig om het een prachtige voetbalnamiddag te maken. Stralende zon, ideale temperatuur en enthousiaste fans. Twee rode kaarten voor Beerschot, een snelle achterstand en een Eupen dat niet top moest zijn om gemakkelijk te winnen maakte het maar een matige partij.

Beerschot begon met vier nieuwe namen tussen de lijnen om zo proberen de slechte positie in de het klassement te verbeteren. Op de bank zat ook ere-materiaalmeester Joske Vanhout om zo de spelers te inspireren op de overwinning te pakken. Toch liep het begin van de wedstrijd helemaal anders dan dat heel Beerschot had gedacht.

1ste helft

De wedstrijd was nog geen 5 minuten aan de gang en Beerschot moest al met 10 verder. Isaac Nuhu liep als een mes door boter door de Beerschotverdediging. Van Den Bergh probeerde de bal te heroveren maar haakte hierdoor Nuhu die neerging op weg naar doel.

Shankland was het kind van de rekening hierdoor want hij werd gewisseld voor Konstantopoulos. Na 9 minuten volgde er een vrije trap van Peeters en deze schilderde deze op het hoofd van Beck. Zo kwam Eupen op een 0-1 voorsprong.

Beerschot reageerde vooral door aan de noodrem te trekken waardoor Konstantopoulos en Pietermaat een gele kaart kregen. Holzhauser kreeg er ook één wegens protest.

Tegen het einde van de 1ste helft begon Beerschot wat meer in de partij te komen. Zo konden ze een aantal hoekschoppen versieren maar zonder Himmelmann van Eupen te bedreigen. In de 39ste minuut was er wederom Isaac Nuhu. Pijlsnel ging hij de flank af en voorbij De Smet die aan de noodrem trok. Geen intentie om de bal de spelen en rechtstreeks rood was zijn lot.

Zo ging Beerschot de rust in met 9 en een achterstand.

2de helft

Beerschot probeerde het tij te keren met twee wissels bij de rust. Zo kwamen Bourdin en Vaca erin voor Caicedo en Coulibaly. Eupen profiteerde van de twee man meer dat ze hadden en domineerde het begin van de tweede helft.

Onder leiding van een sterke Stef Peeters en Isaac Nuhu kwamen er de beste kansen. In de 62ste minuut werd de wedstrijd in een definitieve plooi gelegd via Kayembe. Hij zette Eupen op 0-2 en zo leek de wedstrijd gespeeld.

Beide trainers sloegen aan het wisselen en dit kwam de partij niet ten goede. Gelukkig waren er nog de fans zowel van Beerschot als van Eupen die er probeerde een feest van te maken.

Het was wachten tot de 84ste minuut op de beste kans voor Beerschot van de partij. De ingevallen Suzuki met een goede kopbal maar Himmelman kan in corner werken.

In de 88ste minuut was er nog de tot dan onzichtbare Prevjlak. De spits van Eupen heeft aan een halve kans genoeg om te scoren en dit toonde hij weer vandaag.

Zo won Eupen met 0-3 in een partij die vooral ontsierd werd door kaarten. Zo vielen er in totaal 11 kaarten waaronder twee rode.