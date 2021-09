Trainers Beerschot en Eupen zijn beiden lovend over het thuispubliek: "Echt ongelooflijk!"

Het moet niet altijd discussie zijn tussen trainers na een wedstrijd. Zo waren zowel Stefan Krämer van Eupen als kersvers Beerschottrainer Javier Torrente lovend over het thuispubliek.

Als bezoekende trainer kreeg Stefan Krämer als eerste de kans om een zegje te doen over de wedstrijd. Dat kan je HIER lezen. Afsluiten deed bij met een bloemetje te smijten naar de fans van Beerschot. "Het was knap om te zien hoe de supporters van Beerschot heel de wedstrijd hun ploeg aanmoedigden. Met zo een wedstrijdbegin kan het dikwijls snel keren maar dat was hier niet het geval. Ze bleven zingen en hun ploeg aanmoedigen. Dit was ook één van de redenen waarom het toch nog een tijdje duurde voor we de wedstrijd helemaal naar ons toe konden trekken", was Krämer lovend over het thuispubliek.

Voor Javier Torrente was het zijn eerste wedstrijd op Het Kiel. Geen leuk begin voor de Argentijnse trainer maar hij was wel onder de indruk van het thuispubliek in het Olympisch Stadion. “Het publiek was echt ongelofelijk, ze hebben de ploeg gesteund tot de laatste minuut. Toen het publiek zich achter de ploeg zette, zag je dat de jongens er nog voor wilden gaan. Zelfs met 9", bedankte Torrente de fans voor de steun.