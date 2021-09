Stefan Krämer was tevreden met de vroege voorsprong maar vond het spelpeil minder

Een tevreden Stefan Krämer, trainer van Eupen, na de winst tegen Beerschot. Al gaf hij aan dat het niet altijd gemakkelijker voetballen is tegen ploegen die met een man (of nadien zelfs twee) minder staan.

"Het is altijd moeilijk voetballen tegen een ploeg die met een man minder komt te staan. Of zelfs nadien met twee minder", opende Krämer de persconferentie na de wedstrijd. "Want de spelers die nog wel op het veld staan zetten zich meer in en heel hun systeem is anders. Een ploeg die met een man meer staat of zelfs twee meer leunt soms wat terug en denkt dat het vanzelf komt."

De vroege voorsprong, zeker na de rode kaart van Beerschot nam al wat zorgen weg bij Krämer. "Ik was gelukkig dat we snel op voorspong kwamen en zeker zo snel na die rode kaart. Ik was tevreden dat we de wedstrijd naar ons toe trokken. We speelden dikwijls te ingewikkeld. We kozen te snel voor de diepe bal en zo maakten we het onszelf moeilijk. Na de 2-0 was de wedstrijd gespeeld en dan wisten we dat de buit binnen was al moesten we nog 30 minuten spelen."