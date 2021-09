🎥 Je staat met tien en dan doet Thibault De Smet dit... Beerschot-verdediger pakt tweede dom rood van het seizoen

Er zal bij Beerschot weer een aardig woordje gesproken moeten worden. De Ratten eindigden de match met 8 na twee rode kaarten en Bourdin die niet meer verder kon. Maar die tweede rode...

Jan van den Bergh kreeg al vroeg rood, maar net voor de rust werd het nog erger en moest Beerschot met 9 verder. Thibault De Smet ging - onnodig - aan de noodrem hangen bij de vlugge Nuhu en kwam veel te laat.

Hij is daarmee niet aan zijn proefstuk toe, want ook in de match tegen Charleroi kreeg hij al na vijf minuten rood.