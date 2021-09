Dé held voor de Beerschot-supporters? Geen speler, maar wel hun voormalige materiaalman en icoon van de club

Beerschot verloor gisteren van Eupen, maar verrassend genoeg maakte het publiek de hele match door ambiance. Misschien had daar de aanwezigheid van ere-materiaalman Jos Van Hout wel iets mee te maken.

Joske werd door het publiek toegejuicht en mocht voor de match op de bank gaan zitten. Voor het eerst sinds de promotiefinale tegen KV Mechelen in 2019. De man is een waar icoon van de club en zijn hart is paars.