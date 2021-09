Stef Peeters overduidelijk Man van de Match in Beerschot - Eupen

In een partij die ontsierd werd door 11 kaarten waaronder twee rode waren er toch ook lichtpuntjes. Zo was er Stef Peeters maar ook een eervolle vermelding voor de fans van Beerschot.

Man van de match

Stef Peeters was de man van de match in de wedstrijd Beerschot - Eupen. De middenvelder van Eupen was overal op het veld. Hij zorgde ervoor dat Holzhauser niet in de wedstrijd kwam maar tegelijk liet hij zich zien met goed aangesneden voorzetten en hoekschoppen.

Peeters is ontegensprekelijk de draaischijf van Eupen. Opmerkelijk dat geen enkele club (buiten een poging van Standard) hem deze zomer heeft proberen weg te plukken uit de Oostkantons.

Hij laat zich niet alleen opmerken op het veld maar ook in cijfers. Zo was hij vandaag weer goed voor één assist. Dit brengt zijn totaal al op vier dit seizoen (8 wedstrijden) waarin hij ook al éénmaal kon scoren.