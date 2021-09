Dodelijk efficiënt Antwerp graait de drie punten mee op het veld van Union

Antwerp heeft deze middag een coup gepleegd op het veld van Union. The Great Old speelde geen hoogstaande wedstrijd, maar dankzij een sterk slot wist de club toch met 1-2 te winnen op het veld van Union.

Het openingskwartier was een maat voor niets, maar vanaf dan werd het een zeer aangename wedstrijd tussen Union en Antwerp. Vooral Union zocht in de eerste helft nadrukkelijk naar het openingsdoelpunt en dat deden ze vooral via Undav.

De aanvaller van Union kreeg net voor het half uur namelijk vier uitstekende kansen op vijf minuten tijd, maar de afwerking ontbrak bij de spits. Zijn schoten gingen naast of op Antwerp-doelman Butez.

Ook Antwerp kreeg daarna een uitstekende mogelijkheid. Radja Nainggolan kreeg een bal op de rand van de zestien en de middenvelder haalde in één tijd verschroeiend uit. Zijn schot ging net over.

Terug naar de overkant dan, waar Nieuwkoop Union op voorsprong leek te zetten na een goede actie van Vanzeir. De aanvaller liep echter buitenspel in de fase vooraf, waardoor het doelpunt van Nieuwkoop werd afgekeurd.

Twee minuten later was het echter toch raak voor de thuisploeg. Verstraete verstuurde een ziekenhuisbal richting Butez, waardoor Vanzeir de bal kon onderscheppen. Zijn schot raakte niet voorbij Butez, maar Undav was goed gevolgd om de rebound binnen te duwen. Zo was 1-0 meteen ook de ruststand.

In de tweede helft probeerde Union op hetzelfde elan door te gaan. Nieuwkoop zette zich meteen na de rust goed door, maar zijn schot ging naast. Aan de overkant ranselde Moris een schot van Samatta uit zijn doel.

Antwerp had het in de tweede helft moeilijk om kansen af te dwingen tegen een defensief sterk Union, maar twintig minuten voor het einde van de wedstrijd was de gelijkmaker wel een feit. De onvermijdelijke Frey stond op de juiste plaats om een voorzet naast Moris tegen de netten te knikken.

Plots werd Antwerp dodelijk efficiënt, want enkele minuten later kwamen de bezoekers gewoon op voorsprong. De invallers van Priske deden het, want Fischer speelde Benson op het juiste moment aan en de vleugelspeler had de bal maar binnen te leggen.

Union probeerde daarna nog wel, maar echt grote kansen kregen we niet meer te zien. Zo boekt Antwerp een zeer mooie overwinning en springen ze naar de derde plaats in het klassement. Union staat op de vierde plaats.