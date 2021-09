Brian Priske niet helemaal tevreden na overwinning: "We hebben te veel kansen weggegeven"

Antwerp boekte zondagmiddag een mooie overwinning op het veld van Union. The Great Old won met 1-2 dankzij doelpunten van Frey en Benson in de slotfase. Antwerp had het echter wel niet onder de markt tegen een sterk Union.

En dat vond ook Brian Priske, de trainer van Antwerp. "Het was een slechte wedstrijd, daar is geen discussie over. Vooral defensief maakten we veel fouten. We hebben te veel kansen weggegeven. Toch wil ik de groep ook een pluim geven, want ze speelden met een ongelooflijk karakter. De kwaliteit is enorm, maar uiteraard moeten we beter doen", aldus Priske op de persconferentie.

"De overwinning is misschien niet 100% verdiend, maar dat is voetbal. Je moet de kansen afmaken en dat hebben we heel goed gedaan. Op dit moment, in deze periode met veel wedstrijden, moet je punten pakken. Als het niet lukt op de voetballende manier die je graag wil, moet het op karakter en individuele kwaliteit", legde de Antwerp-trainer uit.