🎥 Al weken de beste Antwerp-speler: hij heeft zelfs een eigen hashtag gekregen op Twitter

Er is weinig discussie over hoor. Jean Butez is tot nu toe de 'man van het seizoen' bij Antwerp. Hij veroverde de harten al in de penaltyreeks tegen Omonia Nicosia, maar deed daar de voorbije weken nog een schepje bovenop.

Afgelopen weekend was het weer van dat: Butez hield Undav en Vanzeir van de dubbele voorsprong waardoor Antwerp het laken nog naar zich toe kon trekken. En 't is geen uitzondering, want ook tegen Genk was hij resultaatsbepalend.

Ook Brian Priske is zeer tevreden over de prestaties van Butez. "Butez heeft al punten voor ons gepakt. Hij werkt zeer hard en hij is één van de beste keepers in de competitie op dit moment", aldus de trainer van Antwerp op de persconferentie na de wedstrijd tegen Union.

🦑 Jean Butez, la pieuvre de l'Antwerp



🧤 10 arrêts

📊 1.47 xG concédés

👟 34 passes réussies

🦶 62 touches de balle

🤿 6 plongeons

📦 7 arrêts dans le petit rectangle

👊 1 dégagement du poing

🤜 6 relances

🙌 7 récupérations

📝 Note WhoScored: 8.89/10 (MOTM ⭐️)#USGANT pic.twitter.com/LhDedKoIwp — Ma Pro League (@MaProLeague) September 26, 2021