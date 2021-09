Felice Mazzu teleurgesteld na nederlaag tegen Antwerp: "Er was maar één ploeg die verdiende te winnen"

Het werd een pijnlijk weekend voor Union. De Belgische promovendus speelde een uitstekende partij tegen Antwerp, maar ze bleven wel met 0 punten achter na een 1-2 nederlaag.

Felice Mazzu vond de nederlaag vooral jammer voor zijn groep. "We hebben een zeer sterke match achter de rug. Er was maar één ploeg die verdiende te winnen en dat was Union", was Mazzu duidelijk na de match.

Toch zag de trainer van Union een gebrek aan efficiëntie bij zijn ploeg. "Als je zo veel kansen niet afmaakt, wordt het moeilijk om te winnen tegen een tegenstander met zo veel kwaliteiten. We hebben onze kansen laten liggen", aldus Mazzu.