Javier Torrente ziet nog veel werk bij Beerschot vooral op het mentale vlak

Het debuut van de nieuwe trainer van Beerschot, Javier Torrente, begon in mineur. Al zag hij wel passie bij zijn spelers maar deze werd niet altijd even goed gekanaliseerd.

“We moeten opletten dat we passie en mentaliteit niet gaan verwarren met fouten maken", gaf Torrente een wijze les mee aan zijn spelers. "Het was een vreemde match, met na 5 minuten al die rode kaart. We kregen meteen die tegengoal en dan kwam er ook nog eens een tweede rode kaart. Dan maak je het jezelf ongelofelijk moeilijk tegen een ploeg als Eupen.”

Torrente weet hoe ze het in de toekomst moeten aanpakken. “We moeten dit in de toekomst vermijden, we kunnen onmogelijk wedstrijden met 9 of 10 spelen. De ploeg zit nu een complexe situatie. We gaan moeten werken aan het fysieke, tactische en vooral het mentale. Want nu moeten we leren het hoofd koel te houden en het hart gepassioneerd."