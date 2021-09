Thibault De Smet verontschuldigt zich op sociale media voor tackle tegen Eupen

De Smet werd in de match tussen Beerschot en Eupen uitgesloten na een wel zeer drieste tackle.

Eupen won de partij met 0-3, Beerschot moest de match met negen man uitspelen. De club staat met 1 op 27 helemaal onderin.

Thibault De Smet verontschuldigde zich nu op Instagram voor zijn actie. “Ik richt me via deze post naar iedereen die @kbeerschotva een warm hart toedraagt. Eerst en vooral wil ik me verontschuldigen naar mijn medespelers, de staff en alle supporters toe”, klinkt het.

“Mijn actie gisteren was bijzonder ongelukkig en valt op geen enkele manier goed te praten. Ik zal dan ook de bijhorende schorsing aanvaarden en van deze periode gebruik maken om al de opgekropte frustratie om te zetten in motivatie om jullie allen het voetbal en de resultaten te brengen waar wij allemaal recht op hebben.”