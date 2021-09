Club Brugge moet in eigen huis tevreden zijn met punt na bijna een hele helft te achtervolgen

Club Brugge is er niet in geslaagd om vertrouwen te tanken voor het Champions League-duel tegen RB Leipzig van komende dinsdag. In eigen huis werd er 1-1 gelijk gespeeld tegen Oud-Heverlee Leuven.

Philippe Clement koos voor een kopie van het elftal dat uitstekend speelde tegen PSG om het op te nemen tegen Oud-Heverlee Leuven. Voorbereiding voor het duel van dinsdag tegen RB Leipzig in de Champions League?

De wedstrijd kwam traag op gang met enkele afstandsschoten van Rits en Sowah. Dat van Rits was dan wel gekadreerd, maar een echt gevaar bleek het niet te zijn voor Rafael Romo.

Na de verkennignsfase kwam Club brugge beter in de wedstrijd. Tot twee keer toe werd de ruimte gevonden op de linkerflank waarna De Ketelaere en Sobol de ploegmaat voor het uitkiezen hadden Maar zowel Rits als De Ketelaere konden van dichtbij niet scoren.

Club Brugge had de wedstrijd onder controle maar net dan kwamen de bezoekers op voorsprong. Niet toevallig via een corner van Xavier Mercier. De Turkse verdediger Özkacar kwam goed ingelopen aan de eerste zone en liet Mignolet kansloos.

Club Brugge kwam goed uit de kleedkamer en ging zo snel mogelijk op zoek naar de gelijkmaker. Lang dribbelde zich een weg door de Leuvense defensie maar kwam niet tot schieten. In dezelfde fase dwong Sowah Romo tot een goede save in de benedenhoek.

Rits dwong Romo tot 4x toe tot een uitstekende save, de bal wou er niet in gaan voor de middenvelder. Clinton Mata slaagde er wel in om de ban te breken voor Club. Mata kreeg ruimte in de 16 en besloot het te proberen met zijn linker. Romo leek te verrast om voluit te kunnen gaan op het schot van Mata en zag de bal in doel verdwijnen.

Wie verwacht had dat Club op en over OHL zou gaan, kwam bedrogen uit. Blauw-zwart leek te berusten in het behaalde punt en geen energie meer te hebben om vol voor de winning goal te gaan. Door het punt geven ze Union de kans om zondag opnieuw naar de leiding te springen bij winst op het veld van Antwerp.