Brys slaat mea culpa: "Intentie was hoge pressing spelen maar daar kwam niets van"

Marc Brys wond er na de wedstrijd tegen Club Brugge geen doekjes om: Zijn ploeg had aanvallend zeer weinig getoond.

Nochtans was dat niet het game plan waarmee OHL wou starten op het veld van Club Brugge. "We hebben heel veel aandacht besteed aan deze wedstrijd hoewel de slaagkansen minimaal waren. De intenties waren om hoge pressing te spelen en eruit te komen, maar daar kwam niets van. Niet omdat we niet goed waren, maar omdat de tegenstander supersterk was", stak Brys de loftrompet.

Dat het voetbal niet bepaald goed te noemen was, beaamt Brys zeer snel: "Uiteraard was het niet goed, het was pompen of verzuipen. Maar vorig jaar wenst iedereen ons proficiat, zeggen ze dat we goed gespeeld hebben maar gaan we wel met 3-0 naar huis."

Dit Club Brugge draait 2 versnellingen hoger

"Iedereen kent onze plaats in het klassement en dan moet je verstandig zijn. Het is mooi dat we standhouden, geknokt hebben en recht gebleven zijn tegen een heel goede ploeg want dit Club Brugge draait 2 versnellingen hoger dan ons team. Ik ben blij met de cohesie die ik gezien heb en die zal alleen maar verbeteren wanneer we op stage zijn vanaf zondag", besluit de trainer van OHL.