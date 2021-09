Clement en Club Brugge moeten tevreden zijn met schamel puntje: "Creëren kansen om 2 wedstrijden te winnen"

De supporters wijzen naar het anti-voetbal van Oud-Heverlee Leuven en ook Jasper Vergoote kreeg een fluitconcert na affluiten van de wedstrijd. Club Brugge-trainer Philippe Clement zoekt de oorzaak van het puntenverlies bij zijn eigen team.

"Over het resultaat kan je alleen maar teleurgesteld zijn. We hebben genoeg kansen gecreëerd om 2 of zelfs 3 wedstrijden te winnen maar de bal moet ook tegen het net gaan", klinkt het bij Clement achteraf.

"Het is de verdienste van Romo die nagenoeg alles pakt, en van de spelers van OHL die zich telkens voor de bal konden smijten. We moesten vandaag 4 doelputen maken en dan is het gevoel helemaal anders."

Club had zowel voor als na de rust enkele grote kansen, al wil de Club-trainer vooral de tweede helft an zijn ploeg onthouden: "Ons niveau onze pressing was beel beter. Als ik kritisch ben, hadden we waarschijnlijk wel meer doelpunten gemaakt als we die hoge pressing een hele wedstrijd volhielden."

Wie trapt de bal erin?

Club Brugge lijkt wel met een efficiëntieprobleem te zitten. Voor het duel met PSG werd er 3-0 gewonnen tegen KV Oostende maar ook toen kon er veel meer gescoord worden. Vorig jaar maakten ze ook zo'n periode mee maar toen loodste Bas Dost blauw-zwart door de lastige periode. Nu is Dost nog maar een schim van de speler die hij toen was.

"Daar wil ik nu geen polemiek over starten. Ik zie overal ter wereld ploegen die niet elke kans binnentrappen, ook Manchester City bijvoorbeeld. Het is ook een kwestie van niets veel weg te geven", besluit Clement. Veel werd er niet weggegeven tegen OHL maar één kans kan genoeg zijn om een doelpunt te slikken.