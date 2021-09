Mignolet speelde zijn 100e voor Club, maar man van de match stond in andere doel

Voor de wedstrijd Club Brugge stond vooral Simon Mignolet in de schijnwerpers, na de wedstrijd ging het dan weer over Rafa Romo.

Mignolet streek in augustus 2019 neer in Club Brugge, dat hem voor zo'n 7 miljoen euro overnam van Liverpool en een contract gaf voor 5 seizoenen. Twee jaar later bereikte MIgnolet een mijlpaal door voor de honderdste keer het Brugse doel te verdedigen.

Tijdens Club Brugge-OHL kreeg Mignolet maar weinig werk, maar toch wisten de bezoekers te scoren uit één van hun weinige schoten op doel.

Aan de overkant stond Romo dan weer een fantastische wedstrijd te spelen. Al na enkele minuten bracht hij met zijn been redding op een afgeweken schot van Rits en ook in de tweede helft raakte Rits niet voorbij de Venezolaanse doelman.

Nagenoeg elke corner en vrije trap werd gepakt door de grijpgrage armen van Romo. Enkele voorzetten die niet genoeg achteruit gelegd waren door Sobol en/of Mata werden ook perfect lamgelegd door Romo. Uiteindelijk moest hij zich wel gewonnen geven op een schot van Mata maar zonder Romo, was Oud-Heverlee Leuven zeker tenonder gegaan.