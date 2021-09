Mats Rits hekelt speelwijze OHL in Jan Breydel: "Ze mogen zo spelen, maar..."

Club Brugge kwam niet verder dan een gelijkspel tegen Oud-Heverlee Leuven. Een van de spilfiguren van de wedstrijd was ongetwijfeld Mats Rits.

Rits had tot 4x toe de kans om de ban te breken voor Club Brugge, zowel bij een 0-0 stand maar ook toen Club al 0-1 achter stond. De middenvelder botste echter steeds op een goed keepende Romo.

Meteen na het laatste fluitsignaal trakteerde het publiek de spelers op een fluitconcert. Dat was dan vooral bedoeld voor de spelers van Oud-Heverlee Leuven, die niet veel in de 16 van Simon Mignolet gekomen zijn.

Ook Mats Rits vond dat de bezoekers wel een aparte tactiek hadden. "Na verloop van tijd heb je het wel gehad met dat tijd rekken. We hebben zelf natuurlijk kansen genoeg gehad om te winnen maar maken het niet af", steekt hij ook de hand in eigen boezem.

"Op het doelpunt en één andere fase na zijn ze gewoon niet in onze 16 geweest. We hebben absolute controle over de wedstrijd maar hun keeper stond ook goed te keepen. Na hun doelpunt wordt het anti-voetbal x10 en een beetje handbal", analyseert Rits.

Ploegen spelen meer en meer verdedigend op het veld van Club Brugge en puren daar ook vaak een resultaat uit. Zo kon Club in eigen huis nog maar 2 keer winnen op 5 wedstrijden.

"Ze spelen hoe ze willen. Als ze daarvoor willen voetballen... Maar het is enorm frustrerend dat je tegen zo'n anti-voetbal komt. We geven één ding weg en ze scoren, dat mogen we in de toekomst niet meer doen en dan winnen we met minstens 1-0", besluit hij.