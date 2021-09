Racing Genk wint gemakkelijk van Seraing dankzij een hattrick van Paul Onuachu

Het leek even dat Racing Genk zich het moeilijk ging maken maar uiteindelijk ging het vlot. Met in de hoofdrol Paul Onuachu, de Nigeriaanse spits van Racing Genk, maakte het verschil met een hattrick.

Racing Genk voerde drie wissels door na de nederlaag tegen Antwerp. McKenzie, Toma en Paintsil kwamen in de ploeg. Cuesta, Mike Trésor en Eiting zaten op de bank. Bij Seraing was er één wissel daar ging Faye naar de bank en nam Marius zijn plaats in.

1ste helft

Racing Genk nam de partij snel in handen en had het meeste balbezit. Dit resulteerde ook in de eerste kleine kansen maar zonder de doelman van Seraing in problemen te brengen. De partij was een dik kwartier onderweg toen Paintsil op wandel ging door de defensie van Seraing. Dit resulteerde in een prachtige actie en een knap doelpunt. Heel Genk stond op de banken maar de VAR keurde het doelpunt af omwille van buitenspel.

Het was wachten tot de 27ste minuut tot Seraing tot een goede kans kwam. Marius die al een hele wedstrijd op de loer lag komt voor Vandevoordt en probeert met een overhoeks hakje de Genkse doelman te verschalken. De bal botste op de deklat en Vandevoordt kon de bal plukken. Tegelijkertijd ging de vlag in de lucht omwille van buitenspel.

Cissé deed een correct tackle op Io maar toch legde de scheidsrechter de bal op de stip. Dit werd ook bevestid door de VAR. Onuachu achter de bal maar deze mikte de bal naast het doel van Seraing. Zo bleven na 33 minuten spelen de bordjes in evenwicht.

Dan dook ineens Racing Genk op. Prachtige pas van Heynen op Ito was de inleiding, deze bracht de bal voor doel en wie anders dan Onuachu stond klaar om de voorsprong op het bord te zetten. De Nigeriaan worstelde even met de controle maar toch stond de 1-0 op het bord na 42 minuten.

© photonews

Het ging ineens snel want op aangeven van Thorstvedt schoot Onuachu zijn tweede van de avond binnen. Zo kwam Racing Genk op een confortabele voorsprong vlak voor rust.

2de helft

De tweede helft was nog maar vier minuten onderweg en daar was het derde doelpunt van Racing Genk al. Paintsil werd neergehaald in de 16 en de bal ging op de stip. Onuachu kreeg de kans om zijn penaltymisser van de eerste helft recht te zetten en dit deed hij. Zo was zijn hattrick een feit.

Seraing stak zijn neus nog eens aan het venster via Maziz maar zijn pas naar Mikautadze kwam niet aan.

Dankzij het derde doelpunt zo vroeg in de tweede helft was de wedstrijd al gespeeld. Racing Genk had de volgende wedstrijd tegen Dinamo Zagreb al in het achterhoofd terwijl Seraing de schade wou beperken. Zodoende kabbelde de wedstrijd rustig naar het eindsignaal.