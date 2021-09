Onverstoorbare Onuachu, die zijn eigen cijfers van vorig seizoen verbetert: "Ik wou mijn verantwoordelijkheid niet uit de weg gaan"

Paul Onuachu is indien mogelijk nog straffer bezig dan vorig seizoen. Tegen Seraing schoot hij er drie binnen en is hij met negen stuks in acht matchen in de nek van Michael Frey aan het hijgen.

Maar zijn avond begon wel met een penaltymisser. Zijn eerste bij Genk na een perfecte 11 op 11. “Natuurlijk was ik niet blij dat ik die bal naast schoot. Maar ooit komt die dag dat je mist en dat was vandaag”, haalde hij de schouders op. Hij schoot in de slotfase wel nog een tweede, rechtdoor deze keer. “Ik had ook iemand anders kunnen laten trappen. Maar ik wil mijn verantwoordelijkheid niet uit de weg gaan. Bryan Heynen vervulde bij die fase zijn rol van kapitein. 'Paul, focus. Knal hem er gewoon in', zei hij tegen mij.” Bij zijn eerste goal liet hij zich wel de bal nog bijna afsnoepen. "Ik had die verdediger niet gezien. Ik was compleet verrast. Da's een les. Volgende keer schiet ik hem meteen binnen. En even later kon ik mijn tweede scoren. Ik was wel verrast dat de coach mij nog zo lang liet staan."