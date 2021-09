Van den Brom een tevreden trainer: "Mooie avond! Iedereen gaf zich maximaal en dat is mooi"

KRC Genk kan met een gerust gemoed toeleven naar de Europese match tegen Dinamo Zagreb. John van den Brom kon een paar jongens sparen en anderen vroeg wisselen. Seraing werd immers al snel opzij gezet.

“Het belangrijkste is dat we deze wedstrijd op een overtuigende manier winnen. Zo konden we de nederlaag tegen Antwerp vrij makkelijk van ons afspelen. We hebben de wedstrijd van begin tot einde onder controle gehad. We scoren 3 keer en houden de nul, complimenten voor de jongens", klonk het bij de Nederlandse trainer.

Het begon met een misser van Onuachu vanop elf meter, maar die zette dat zelf snel recht. "In de eerste helft hadden we veel momenten voor het doel met die afgekeurde goal en de penaltymisser van Onuachu. Maar vrij snel daarna maakte hij die 2 goals en gelukkig schoot hij de penalty na de rust wel binnen. Daarna hebben we de wedstrijd goed uitgespeeld."

"Ik kon richting donderdag ook nog wisselen, zodat we iedereen zo fit mogelijk houden. Het was een mooie avond. Als je als club succesvol wil zijn, dan moet iedereen zich maximaal geven. Dat heb ik vandaag gezien en dat is mooi.”