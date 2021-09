Toch een groot twijfelgeval bij Genk voor de Europese match van donderdag: "Race tegen de klok"

Tegen Seraing stond Jhon Lucumi in de basis bij Genk. Rust voor Carlos Cuesta voor de match tegen Dinamo Zagreb? Nee, er was meer aan de hand.

John van den Brom liet achteraf weten dat er een probleem is met de Colombiaan. Dat gaf hij zelf aan na de zaterdagtraining. “Ik ben blij dat hij zo professioneel was om het te melden”, aldus Van den Brom. “Hij wilde wel spelen, maar dat vonden we niet opportuun. Of hij onze Europese wedstrijd tegen Dinamo Zagreb haalt, weet ik niet. Donderdag komt er snel aan, dat wordt een race tegen de klok.”

Kristian Thorstvedt werd vroeg gewisseld nadat hij wat last had. "Maar dat is geen probleem. Hij kreeg een tik, maar erg is het niet. Ik verwacht hem donderdag fit."