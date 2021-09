Racing won gemakkelijk tegen Seraing: "Dit was een perfecte oefenwedstrijd"

Racing Genk haalde het in de JupileR Pro League afgelopen weekend met 3-0 van Racing Genk. Een mooi resultaat richting het Europese duel van deze week.

Donderdag speelt Racing Genk in de Europa League tegen Dinamo Zagreb. De 3-0 tegen Seraing is een fikse opsteker voor de Limburgers.

“John van Den Brom heeft van bij de start een vijftal spelers rust gegund. Er werd vertrouwen getankt in het licht van de Europese wedstrijd tegen Dinamo Zagreb. Dit was een perfecte oefenwedstrijd in functie van een belangrijk thuisduel”, zegt Jacky Mathijssen aan HBVL.

Onuachu was met drie goals weer uitmuntend, al werd er ook een strafschop gemist en had hij er zeker zes op zijn rekening kunnen bijschrijven.