Mooie mijlpaal voor Simon Mignolet bij Club Brugge: doelman kan daarnaast ook zeer aardige statistieken voorleggen

Club Brugge raakte vrijdagavond niet voorbij OHL. De Belgische kampioen bleef op een 1-1 gelijkspel steken tegen de Leuvenaars. Pech voor Simon Mignolet, want het was een speciale wedstrijd voor de doelman.

Zo speelde Simon Mignolet namelijk zijn 100ste wedstrijd in het shirt van Club Brugge. Over het algemeen kunnen we wel stellen dat Mignolet het uitstekend doet in doel bij de club, want in die 100 wedstrijden kon de doelman maar liefst 40 keer de nul houden. Uitstekende statistieken dus voor Big Si.