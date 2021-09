Tienkoppig Anderlecht sleept gelijkspel uit de brand na dubbele achterstand in Oostende

Anderlecht heeft een rollercoaster beleefd aan Zee. Ze kwamen in de eerste helft 2-0 achter, kwamen vroeg in de tweede met tien te staan, maar sleepten toch nog een gelijkspel uit de brand. En het had zelfs meer kunnen zijn.

Kompany startte ietwat verrassend met Kouamé en Zirkzee in de spits. Voor Yari Verschaeren - volgens velen toch groeiend naar zijn beste vorm - was er geen plaats. Amuzu kwam immers in de plaats van Ait El Hadj, die ziek thuisgebleven was.

Wankele defensie én doelman

Wat zou het geweest zijn moest Ciske na zes minuten een quasi onmisbare kans na een geniale pass van Refaelov had afgewerkt? De 1-0 30 seconden later zou alvast niet gevallen zijn. En dat was er eentje waar Hendrik Van Crombrugge toch beter op had moeten doen. Gueye kapte naar binnen en schoot vlotjes in zijn korte hoek binnen.

© photonews

Anderlecht maakte wel gelijk, maar het was een twijfelachtig buitenspelgeval en dus werd de goal van Refaelov afgekeurd. Het experiment met twee diepe spitsen was niet meteen een succes. Eén van beiden moest normaal gezien afhaken, maar ze bleven gewoon naast elkaar voor de zestien staan.

Verdedigend was het al niet veel beter, want op het halfuur stond het 2-0 na een kopbal op de paal en de rebound die werd binnengetikt door Gueye. Die stond daar helemaal alleen te koekeloeren aan die tweede paal. De gevaarlijkste man bij de tegenstander...

© photonews

Rood?

Anderlecht miste andermaal scherpte, vinnigheid en creativiteit. Het werd de tweede helft nog erger. Amper vijf minuten bezig en Anderlecht stond met tien. Kouamé raakte Jäkel op de knie, maar toch leek de beslissing ons wel erg streng.

Maar eigenlijk had Anderlecht al lang gelijk moeten staan op dat moment. Zirkzee kreeg een kans of vier-vijf. Een kwartier na rust lukte het dan toch: 2-1. Anderlecht probeerde door te drukken en Kompany smeet al zijn aanvallende wapens in de strijd. En dat bracht op. Tien minuten voor tijd kopte Raman de gelijkmaker tegen de netten op voorzet van Gomez.

Anderlecht ging zelfs nog vol voor de winst, maar bleef bijna met lege handen achter nadat Cullen bijna zelf Van Crombrugge klopte. Maar de Brusselaars hadden nog aardig wat kansen om met meer dan een punt naar huis te gaan.