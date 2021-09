🎥 Discutabele fases in KVO-Anderlecht: licht rood en geen buitenspel? Oordeel zelf

De VAR lag tijdens Oostende-Anderlecht weer zwaar onder vuur. De goal van Refaelov afkeuren voor buitenspel was twijfelachtig en de rode kaart voor Kouamé was toch wel licht te noemen.

Dit was volgens de VAR buitenspel, maar op de lijn die getrokken werd leek de knie van de verdediger nog voorbij die lijn te hangen. Maar er is in België geen 3D-beeld en dus werd de goal afgekeurd.

🤏 | Deze goal van Lior Refaelov werd afgekeurd voor buitenspel. 👀 #KVOAND pic.twitter.com/l2PtO2wbrx — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) September 26, 2021

Voor onderstaande overtreding kreeg Kouamé rood. Hij raakte de knie van Jäkel, maar wij vonden het licht. Ook de commentatoren waren het duidelijk niet eens met de beslissing. En u?