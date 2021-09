Kompany begreep niets van buitenspelfase: "We zijn het niveau van onze competitie naar beneden aan het halen"

Vincent Kompany schudde niet-begrijpend het hoofd. Op de bank bij Anderlecht zitten ze ook met een laptop die alle fases analyseert en hij zag ook de lijn die getrokken werd om de goal van Lior Refaelov af te keuren.

Om eerlijk te zijn: wij begrepen het eerst ook niet. Op de beelden is te zien dat Jäkel met zijn knie nog voorbij de voet van Refaelov staat. Maar de uitleg is simpel: de lijn kan niet getrokken worden op die knie, want er is geen 3D-technologie. "Ik heb een ploeg gezien die hart en ziel gegeven heeft voor de club en voor elkaar", zei Kompany. "Die 45 minuten dat we met tien staan hebben we nog heel wat grote kansen bij elkaar gespeeld, maar ze gingen niet binnen. Dan denk je dat het zo'n dag wordt waar alles tegen zit. Zeker als ze lijnen beginnen trekken waar ik niks meer van snap..."

Het was dus die ontbrekende technologie... "Daar heb ik toch veel moeite mee. Als die technologie beschikbaar is, hoe lang gaan we dan nog wachten vooraleer we ze gaan gebruiken? Het Belgisch voetbal is een interessant product met zijn vele jonge talenten. Maar zolang de structuur er rond niet volledig in orde is, zijn we het niveau van onze competitie naar beneden aan het halen. We zijn eigenlijk gewoon aan het raden."

Na zo'n match krijg je meestal het beste antwoord van de meegereisde supporters. En dat heb je gezien...

Met de rode kaart had hij minder of zelfs geen moeite. "Mijn eerste gevoel was dat hij (Kouamé) met zijn voet hoog over de bal ging. Misschien had ik ook wel rood verwacht als het tegen ons gebeurde. Daar heb ik geen klachten over."

Maar toch verliet hij de Diaz Arena nog met een goed gevoel. "Vaak krijg je het beste antwoord van de meegereisde supporters. En ik denk dat dat duidelijk was... Dat heb je ook gezien!" De fans van Anderlecht vierden het gelijkspel en de inzet van hun spelers inderdaad als een zege.