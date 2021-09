Noch Oostende, noch Anderlecht tevreden of ontgoocheld: "We hebben afgezien tegen dit Anderlecht hé"

Hoe moet je dat gelijkspel nu bekijken? Noch bij Oostende, noch bij Anderlecht waren ze blij met de puntendeling. Maar ontevreden waren ze ook niet. Vreemde match!

Bij Oostende konden ze na een 2-0-voorsprong niet helemaal gelukkig zijn aangezien ze tegen tien man stonden, maar... "We hebben afgezien tegen dit Anderlecht hé", zuchtte Brecht Capon. "Ze hebben heel veel kansen gecreëerd en power play gespeeld. Maar we moeten ook naar onszelf kijken, want wij hebben de kansen niet goed uitgespeeld en de doelpunten weggegeven. We konden de bal ook niet meer in de ploeg houden. Dit was niet Oostende op z'n best."

Anderlecht beklaagde zich achteraf over de karrevracht gemiste kansen, maar... "Het is een dubbel gevoel", zei Hendrik Van Crombrugge. "We speelden niet slecht en hebben veel kansen gecreëerd. Dat we dan niet winnen, is wel spijtig. Maar we stonden met tien en moesten een dubbele achterstand wegwerken. Dan is zo'n punt wel goed voor de moraal."