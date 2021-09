Zirkzee ontgoocheld na knappe remonte: "Ik had een hattrick moeten hebben, we geven een driepunter weg"

Joshua Zirkzee was in de tweede helft tegen KV Oostende redelijk indrukwekkend: afhaken, werken, passen en scoren. Al had het van dat laatste wel wat meer mogen zijn.

De 20-jarige Nederlander belandde na de match tegen Vitesse op de bank. Niet echt eerlijk, want in die match zakte iedereen door de ondergrens bij Anderlecht. Maar het leek erop dat Zirkzee het gelag betaalde nadat Kouamé goed was ingevallen tegen Genk.

In Oostende liet hij zien dat hij in de basis hoort. "In de eerste helft hebben we te veel kansen laten liggen. Ballen op de paal en de lat, de afgekeurde goal van Lior...", zuchtte Zirkzee. "Maar als ik iets scherper ben voor doel, ga ik met een hattrick naar huis. We geven een driepunter weg."

Zijn spitsbroer is waarschijnlijk geschorst tegen Club Brugge, dus heeft hij de kans om zich verder te tonen. "Die uitsluiting was volgens mij onterecht. Maar met tien hebben we toch twee goals opgehaald. Dat is best knap. We kregen ook veel ruimte. Als we beter met de kansen omspringen, hadden we hier gewonnen."