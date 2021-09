Siebe Schrijvers ligt niet wakker van soort voetbal dat OHL speelde: "Gouden punt"

Na het 1-1-gelijkspel was er veel te doen over het betonvoetbal van OH Leuven, maar daar trekt ex-club Bruggespeler Siebe Schrijvers zich niets van aan.

Schrijvers weet natuurlijk dat iedereen het liever anders had gezien. "Dit is een gouden punt voor ons”, zegt hij bij Sporza. “We speelden niet het mooiste voetbal, maar dat kan je niet verwachten. We hebben gevochten en moeten hier blij mee zijn."

De speler van OHL is ervan overtuigd dat zijn ploeg beter en beter voor de dag zal komen. "We hebben de punten nodig, maar we weten dat we veel kwaliteiten hebben. We willen nu zo snel mogelijk weg uit de onderste regionen van het klassement. Ik denk niet dat we ons momenteel zorgen moet maken."