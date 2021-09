De Gentse Man van de Match gaat nóg beter worden: "Een opluchting om zo iemand te hebben als je vergelijkt met anderen"

Een man van de match kiezen na Gent - Cercle Brugge is niet zo makkelijk, want daarvoor was het iets te veel een match met twee gezichten. Owusu viel goed in, maar er was maar een man die eigenlijk de hele match op niveau was.

Giorgi Chakvetadze werd er een klein kwartier voor tijd afgehaald, toen Gent een scheve situatie had rechtgezet. Hij kreeg het grootste applaus van de fans en toonde zich heel bedrijvig de hele wedstrijd, tot krampen aan toe. © photonews "Ik ben nog niet 100%, maar ik voel me goed. Ik heb geen schrik meer om me te blesseren en voel me vrij. Ik ben klaar om te vechten: offensief en defensief", aldus de assistgever met dienst. Een hele opluchting als je het vergelijkt met wat anderen doen

Ook coach Vanhaezebrouck was een gelukkig man: "Hij is gegroeid in de wedstrijd, het is een positief verhaal. Hem forceren was zinloos, we brengen hem nu hij er klaar voor is. Zijn niveau zal nog omhoog gaan, want hij zal fysiek nog sterker worden."

"Zijn voeten zijn de beste van de hele kern misschien wel. Hij verliest haast geen ballen, zeker als je het vergelijkt met wat anderen vandaag deden is dat een hele opluchting: iemand die een bal kan bijhouden en er iets nuttigs kan mee doen."